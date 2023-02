Cao-overleg streekvervoer muurvast: ‘Ultimatums en stakingen moeten van tafel, dan kunnen we praten’

TERUGBLIK Hoe politie wekenlang naar moordver­dach­te Lucky zocht: ‘Misschien heeft ‘ie hier heel lang gezeten’

In slechts een paar minuten was de klopjacht, die het land ruim een maand in zijn greep hield, zaterdag voorbij. Minh Nghia V, die ervan wordt verdacht zijn ex-vriendin Anneke en voormalig schoonmoeder Michel eind januari te hebben neergeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, is opgepakt. Een terugblik: ,,Dit is een tragedie die je niemand toewenst.”