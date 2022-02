Carnaval al flink op stoom in Zuid-Nederland: Oeteldonk ‘barst uit z'n voegen’

In Maastricht en Den Bosch is het al druk in de kroegen en op straat. In Eindhoven was de hostent al snel vol om het traditionele 3 Uurkes vurraf te vieren.



In Breda zorgt de drukte in het uitgaanscentrum voor ‘kippenvel bij mij en mijn collega’s’, zegt voorzitter Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda op Facebook. Hij roept mensen op om op kroegentocht te gaan in Kielegat (de carnavalsnaam van Breda) en ‘goed te maken wat je de afgelopen twee jaar hebt laten liggen’.



Carnaval duurt tot dinsdag middernacht. De woensdag daarna - Aswoensdag - begint de vastentijd, die tot aan Pasen duurt.