CBR raakt ook financieel in de problemen

‘Veel agressie in tbs-klinieken’

3:21 Meer dan eens per week vindt er in een van de dertien tbs-instellingen in Nederland een ernstig incident plaats. Sinds begin 2017 zijn er 196 voorvallen van zware agressie tegen personeel en tussen gedetineerden onderling, ontsnappingen of ernstige ordeverstoringen geweest, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.