Cel dreigt voor oplichter die met maar liefst 653 NS-kaarten zou hebben gefraudeerd

Het OM vordert van Sanjay P. een bedrag van 232.000 euro aan schadevergoeding voor NS. Advocaat Ramdihal benadrukt dat zijn cliënt maar één kaart in zijn bezit had. ,,Hij heeft via een bedrijf waar hij werkzaamheden voor verrichtte een kaart aangevraagd en betaald. Maar nu gooien ze alle kaarten, waar ooit mee gefraudeerd werd, op het bord van Sanjay en er komen onderzoekskosten bij. Dat is overdreven.'' Hij vindt het onterecht dat dit hele bedrag bij zijn cliënt wordt gevorderd. ,,Zeker nu blijkt dat er in een andere zaak ook verdachten aansprakelijk worden gesteld.''



Daarmee doelt de advocaat op een civiele zaak die NS deze maand aanspande tegen een echtpaar uit Den Haag, een handlanger én 9 reizigers die het volgens het spoorwegbedrijf 'wel heel erg bont maakten' met de door het echtpaar verstrekte kaarten. De uitspraak in die zaak wordt verwacht op 16 mei.



Vandaag onthulde deze krant ook dat vijftig reizigers de Nederlandse Spoorwegen samen hebben opgelicht voor minstens honderdduizend euro door de regeling 'geld terug bij vertraging' te misbruiken. Doordat het tot juni 2014 niet verplicht was om in te checken, was niet na te gaan of die reizigers ook daadwerkelijk in de vertraagde treinen zaten. Bovendien werd er geld uitgekeerd voor reizen met treinen die niet eens vertraging hadden. Sinds 2017 worden die gegevens gekoppeld aan de informatie over treinvertragingen van spoorbeheerder ProRail en is dit niet meer mogelijk.