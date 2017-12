Celstraffen van 25 jaar geëist voor liquidatie Sven Prins

De 30-jarige werd in zijn blauwe Kia Picanto achtervolgd door twee mannen in een zwarte Volkswagen Golf. Tijdens de wilde rit werd de auto van Prins doorzeefd met kogels. Bij een rotonde volgde uiteindelijk de fatale schotenreeks. Prins werd dood aangetroffen in een tuin. Zijn vriend overleefde de aanslag. De moord zou het trieste dieptepunt zijn van een al langer slepende ruzie. Een undercover-agent ontmaskerde de verdachten door zwaar wapentuig zoals een handgranaat, pistolen en mitrailleurs bij hen te kopen. Daarbij vertelden de verdachten volgens het OM over hun aandeel bij de moord op Prins. De drie werden daarop gearresteerd. Zij bekennen wel de wapenhandel.

Gevaarlijk

Het OM telt als strafverzwarende feiten mee dat de drie in een drukke woonwijk van Brunssum schoten zouden hebben afgevuurd op de auto waarin Prins en zijn vriend probeerden te vluchten. Daarbij werden ook de levens van omwonenden en verkeersdeelnemers in gevaar gebracht. Prins werd dertien maal door kogels geraakt, drie kogels bleven in zijn lichaam zitten. Terwijl hij zwaargewond in een voortuin van een woning lag, werd hij geliquideerd.



De aanklager vindt dat het ook strafverzwarend moet zijn dat de drie achteraf pochten over de afrekening.