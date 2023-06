Celstraffen voor ‘AZ-hyena’s’: ‘Ze dachten ’s avonds weer aan de warme prak te zitten’

Van de AZ-hooligans die zich totaal misdroegen na het voetbalduel AZ-West Ham United vorige maand, kregen de eerste zeven dinsdag celstraffen aan hun broek. Of dat afschrikt? ,,Ineens in de cel. Er zijn erbij die zich rot schrokken.”

Ze lieten zich meeslepen, de nederlaag, de drank, die uitdagende houding van de West Ham-fans, die vlag die de Engelsen demonstratief ophingen op ‘hun’ hoofdtribune... De AZ-fans die de afgelopen weken werden opgepakt vanwege de rellen na de uitschakeling door West Ham United, hebben eigenlijk allemaal geen goed verhaal waaróm ze zo doorsloegen.

Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Alkmaar, waar deze eerste zeven terechtstonden. Ze kregen allemaal korte celstraffen aan de broek, in alle gevallen niet langer dan hun voorarrest. Oftewel: na een paar weken in de cel, komen ze nu vrij.

Ze waren heel bang dat het nóg langer zou duren Christian Visser, advocaat

Dat wil niet zeggen dat het er niet heeft ingehakt, zeggen enkele van hun advocaten. ,,Het zijn mannen met een baan, die allemaal hun werkgever ineens moesten inlichten dat ze vastzitten en allemaal héél bang waren dat het nog langer zou gaan duren”, zegt Christian Visser, die gisteren drie mannen bijstond en vandaag nog een. ,,Ik vind het ook best pittig dat ze werden vastgezet, dat gebeurde vroeger niet.”

Ook advocaat Vito Shukrula staat dezer dagen meerdere verdachten bij. De teller loopt trouwens nog, want er melden zich nog enkele verdachten, of die gaan dat nog doen, zegt hij. En ook Shukrula zegt dat deze AZ-aanhangers oprecht geschrokken zijn. ,,Er waren erbij die zich bij de politie kwamen melden met het idee dat ze ’s avonds weer thuis aan de warme prak zouden zitten. Die schrokken zich echt kapót dat ze werden vastgezet, hun handen van wanhoop op hun hoofd”, aldus Shukrula. ,,Kijk: echte zware criminelen die zeggen dat ze spijt hebben, zeggen dat omdat dat moet van hun advocaat. Maar deze mensen hebben dus écht spijt.”

Zware criminelen zeggen dat ze spijt hebben, doen dat omdat dat moet van hun advocaat, maar deze mensen hebben écht spijt Vito Shukrula, advocaat

De eerste die dinsdag voor de rechter verscheen was de 38-jarige Tom S. De officier van justitie ging er met een strafeis van negen weken cel met gestrekt been in. Tom S. speelde die 18de mei een hoofdrol. Hij liep voorop in de meute die de tribune bestormde. Bovenaan de trap schopte hij ‘met volle kracht’ een Engelsman die de groep probeerde tegen te houden. En hij trok iemand van de trap af. ,,Zo de groep hyena’s in die beneden stond te wachten”, aldus de officier. Daar gingen het schoppen en slaan door.

S. zei zich dood te schamen. Hij heeft een baan als installateur, kinderen en geen strafblad. De politierechter kwam uit op 30 dagen cel, waarvan 22 dagen voorwaardelijk. Daarmee kwam S. meteen vrij.

Hek tussen tribune omver gerukt

Wat er daarna passeerde, verdiende ook allemaal de schoonheidsprijs niet. Mannen van 32 jaar, 29 , 45, 37, 41 en 35. Meerderen waren ME’ers te lijf gegaan. Of behoorden bij de meute die het hek tussen de tribunes omver had gerukt. Of hadden op Engelse fans ingehakt die families van spelers probeerden te beschermen. De rechter legde vergelijkbare straffen op: zeg maar ongeveer een maand cel, waarvan grofweg de helft voorwaardelijk. In alle gevallen konden de verdachten hun werkgever geruststellen: hun celstraf - in deze gevallen vaak twee weken voorarrest - zat erop, ze mochten naar huis. De meesten nog wel met een stadionverbod en een schadevergoeding erbij.

Woensdag komen er weer zeven fans voor de rechter. Onder meer de jongen die ‘minderjarig’ zou zijn, maar dus 19 jaar is. Hij zou een speler van West Ham hebben geschopt. Zijn ‘verklaring’: hij zou alleen maar een schoppende beweging hebben gemaakt omdat hij schrok van het geweld. Zijn advocaat geeft nu al toe: ,,Nee, dat is geen sterk verhaal.”

