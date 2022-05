C&A-telg toch nog veroordeeld tot 4 dagen cel voor coronarellen

extra begeleiding Kinderom­buds­vrouw: Onrust in leerlingen­ver­voer slecht voor ontwikke­ling van kinderen

De ontwikkeling van kinderen in het speciaal onderwijs wordt geremd door de onrust in het leerlingenvervoer. Ze zijn soms uren onderweg, zitten in volle busjes en komen daardoor vaak overprikkeld en moe aan op school. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zegt dat in de uitzending zondagavond van Pointer .

15 mei