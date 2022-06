Centric-directeur bevestigt vertrek topmensen: ‘Het kan kennelijk nog erger’

Geen nabestaan­de durft naar de door geweld omgeven liquidatie­zaak Marengo te komen

In de afgeladen ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp begonnen de aanklagers woensdag hun extreem uitvoerige requisitoir in liquidatiezaak Marengo, tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Aan het slot ervan, op 28 juni, zullen ze levenslang eisen tegen de hoofdverdachten.

