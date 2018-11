Chantal geeft vanuit haar rolstoel mantelzorg aan oma: ‘We zijn een goed team’

Door de drie naast elkaar geplaatste ramen in het mooie en strakke appartement in zorgcentrum Catharinahof in Grave, zie je het huis van Chantal al staan. ,,Als die bomen er niet zouden staan, konden we naar elkaar zwaaien”, zegt ze lachend. ,,Vroeger had je een groot raam, nu hoort het blijkbaar los’’, reageert mevrouw Hendriks onverwacht vanaf de stoel aan een ronde donkerkleurige houten tafel in de woonkamer.



Mevrouw Hendriks woonde 1,5 jaar geleden nog zelfstandig in een seniorenwoning in Nijmegen. Langzaam maar zeker werd het lastiger, zowel fysiek als mentaal. ,,Ik kan het niet meer alleen, ouderdom komt echt met gebreken hoor.’’



Ze besloot naar Grave te verhuizen, letterlijk een steenworp afstand van haar kleindochter Chantal, die sindsdien vrijwel alles voor haar regelt. ,,Ze noemen het geloof ik een spilmantelzorger. Ik ga mee naar de dokter als er iets is, ik onderhoud de contacten met de fysio, het zorgteam, de huisarts, de specialisten en de directe familie. Eigenlijk alles wat er geregeld moet worden. En ik ga natuurlijk een paar keer per week langs om gewoon even gezellig samen te eten of koffie te drinken.’’



Tekst loopt door onder de foto.