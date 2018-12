Chantal krijgt ruim 40 strips anticonceptiepil na noodkreet ‘ik bloed dood’

,,Ik ben een meisje en heb meisjesprobleem. Zodra ik ongesteld ben, bloed ik dood, daarom slik ik de pil. Helaas is-ie nergens meer te krijgen. Wie in Groningen wil een strip aan mij kwijt zodat ik kan werken en leven (ja, mijn apotheek adviseerde om het op deze manier te proberen).”

Toegegeven, zegt Chantal Kuipers een paar uurtjes later, de oproep was wellicht wat overtrokken, maar bleek bijzonder effectief. Ze kreeg minstens veertig strips aangeboden van onbekende vrouwen, terwijl bij veel apotheken in het land de voorraad nul is. ,,Ik bloed natuurlijk niet dood, maar ik kan niet functioneren zonder de pil. Ik val flauw en lek binnen 20 minuten door”, vat Kuipers (36), moeder van drie kinderen, haar maandelijkse ‘bloedbad’ samen.

De Groningse nam drie strips over, de rest is voor andere gedupeerden, besloot ze. Zij kunnen elkaar benaderen via de hashtag #vrouwensteunenvrouwen die Kuipers in het leven riep. ,,Ik kan wel een pillenzaakje beginnen, maar ik ben geen dealer. Hopelijk worden door die hashtag meer vrouwen geholpen.”

Marktplaats

Ook via Marktplaats wordt de veelgebruikte pil met ethinylestradiol en levonorgestrel aangeboden. ‘Deze zeven strips heb ik nog liggen en zijn altijd netjes bewaard in het donker in een kastje', schrijft een verkoper uit Leerdam, die er een beschaafde prijs van 17,50 euro voor vraagt.

De brancheorganisatie voor apothekers, de KNMP, noemt de handel via internet ‘gevaarlijk’. ,,De klant weet niet of hij een betrouwbaar middel krijgt. Soms zit er te veel werkzame stof in of juist helemaal niets. De vervalsing van het doosje kan zo goed zijn dat zelfs de apotheker dit niet ziet”, waarschuwt een woordvoerder van de KNMP. Het advies van de KNMP is om naar de huisarts te gaan voor een alternatief, zoals de prikpil of een spiraaltje.

Quote Apothekers worden uitgeschol­den en krijgen soms lege doosjes naar hun hoofd geslingerd. Woordvoerder KNMP, Brancheorganisatie voor apothekers Het tekort speelt als sinds september en de problemen worden steeds groter. Waar apothekers eerst een strip meegaven aan de balie, om de kleine voorraad zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn de schappen nu bijna overal leeg. ,,Vrouwen rijden zelfs naar België om de pil te halen”, weet de KNMP.

Boos

Veel apothekers krijgen te maken met boze, soms agressieve, vrouwen aan de balie. ,,Apothekers worden uitgescholden en krijgen soms lege doosjes naar hun hoofd geslingerd. We begrijpen het onbegrip van de vrouwen, maar de apothekers kunnen er helaas ook niks aan doen”, aldus de KNMP-woordvoerder.

Oorzaak van het tekort is dat een grote lading pillen uit het buitenland is afgekeurd en vernietigd door een toezichthouder en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De pillen worden in opdracht van de Nederlandse bedrijven gemaakt in landen als India, China en Turkije. Door de grote vraag ontstonden daarna productieproblemen. Minister Bruins liet vorige week aan de Tweede Kamer weten dat de tekorten nog enkele weken kunnen aanhouden.