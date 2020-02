Charly Luske, René van Kooten en Anne Kuik in de Ochtend Show to go

Het aantal supermarkten en tankstations dat tabak verkoopt moet snel worden teruggedrongen. Als dat niet gebeurt, moeten er wettelijke maatregelen volgen. Dat staat in een motie die het CDA en ChristenUnie morgen indienen. We spreken erover met Tweede Kamerlid voor het CDA Anne Kuik.



Na het boerenprotest van vandaag staat Den Haag ook morgen weer in het teken van de stikstofcrisis. Terwijl de Kamer er morgen over in debat gaat, presenteert boerenbelangenorganisatie Mesdag Zuivelfonds haar eigen stikstofberekening. En deze pakt voor de boeren een stuk beter uit. We bellen erover met Hans van Soest, chef politiek bij het AD.



De van ontucht verdachte Rotterdammer Jerry M. staat morgen voor de rechter. De atletiektrainer, die bij verschillende clubs heeft gewerkt, zou een viertal meisjes tussen de 11 en 18 jaar hebben misbruikt. Verslaggever Folkert van der Krol volgt de zaak op de voet en praat ons bij over de zaak.



Verslaggever Jelle Akerboom staat in Wageningen, waar hij praat met de burgemeester over 75 jaar bevrijding en het feest dat de stad dit jaar groots gaat vieren.



Tot slot gaan we het met Ajax-watcher Daniël Dwarswaard hebben over de wedstrijd van morgen in de Europa League: Getafe-Ajax. We blikken vooruit op de Spaanse wedstrijd, een jaar na de spectaculaire overwinning in Madrid.