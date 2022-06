Charmante zakenman of gewiekste bedrieger? Hoe wij bij toeval ‘meesteroplichter’ Ad op het spoor kwamen

Camera bij 81-jarige vrouw verraadt nep-recher­cheur met babbeltruc

Hij deed zich voor als rechercheur die kostbare spullen kwam veiligstellen. Met die babbeltruc leidde een man onlangs een 81-jarige vrouw uit Rijssen om de tuin. Wat hij echter niet wist, was dat ze binnen een camera had hangen. Nadat die beelden afgelopen week door de politie gedeeld werden, meldde de man zich vrijdag zelf. Hij is aangehouden en zit vast.

