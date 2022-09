Chauffeur (45) van truckdrama komt vrij: verder onderzoek naar middelen in bloed

De chauffeur reed op zaterdag 27 augustus met zijn wagen van de dijk in het buurtschap Zuidzijde af en kwam in een barbecuefeest van de lokale ijsclub terecht. Zeven personen, onder wie een ongeboren kind, kwamen daarbij om het leven. Nog eens zeven anderen raakten gewond.

‘Onderzoek zal nog lang duren’

De Spanjaard werd na het ongeluk direct aangehouden en vastgezet. Na drie dagen besloot de rechter-commissaris dat hij nog eens twee weken achter de tralies moest blijven. Donderdagochtend oordeelde de Rotterdamse rechtbank geen gronden meer te zien om hem nog langer vast te houden. Zo ontbreekt herhalingsgevaar en is het voor het onderzoek niet noodzakelijk om de chauffeur in de cel te laten.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk zal volgens hem OM nog lange tijd in beslag nemen. Een belangrijk deel van dat onderzoek draait om de gezondheid van de chauffeur. De Spanjaard liet eerder via zijn advocaat weten last te hebben gehad van een epileptische aanval.

Het onderzoeksteam wacht nog op de resultaten van het bloedonderzoek en medische gegevens uit Spanje. Die informatie is nodig om vast te kunnen stellen of ‘een medische aandoening of medicatie mogelijk een rol kan hebben gespeeld’.

‘Middelen’ in bloed gevonden

Het OM verdenkt de Spanjaard van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en meerdere gewonden. De chauffeur zou achter het stuur gekropen zijn terwijl hij onder invloed verkeerde van ‘middelen’. Vermoedelijk ging het om zijn epilepsiemedicatie.

Een woordvoerder van het OM kan dat nog niet met zekerheid zeggen. ,,We onderzoeken om welke middelen het gaat en welke invloed die gehad kunnen hebben op het rijgedrag.”

De chauffeur zou voorafgaand aan het ongeval gestrest zijn geweest en hoofdpijn hebben gehad. Stress kan ervoor zorgen dat medicatie minder goed werkt, waardoor een epileptische aanval kan ontstaan.

Rijbewijs kwijt

De chauffeur is zijn rijbewijs inmiddels kwijt: dat is ingenomen door het Openbaar Ministerie. Hij mag dus niet meer achter het stuur van een voertuig plaatsnemen.

Volgens de persrechter is de man vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Het is vooralsnog dus aan hemzelf of hij uiteindelijk bij de rechtszaak over het ongeluk aanwezig zal zijn.

