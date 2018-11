Cheap cigarettes? Detective John jaagt op illegale verkopers

Als hij in de geblindeerde achterruimte van zijn auto een videocamera heeft opgesteld, zijn 600mm-lens op zijn fotocamera heeft gezet, een kussen tegen de achterkant van de voorstoelen heeft gelegd en daar met zijn lange lijf tegenaan is gaan liggen, begint John te lachen. ,,Make yourself comfortable, zou ik zeggen. Als het echt lang gaat duren, heb ik nog wel een slaapzakje voor je.’’