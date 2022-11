‘Chihuahuavrouwtje’ Miranda hijst elk jaar alle zes haar honden in kerstpakjes: ‘Het liefst matchend’

Hummer blaft te veel en Lotus is ongeduldig. Het is niet niks, zes chihuahua’s aankleden voor de kerst. En de kerstpakjes, die koop je op - jawel - de chihuahua-kerstmarkt.

‘Chihuahuavrouwtje’ Miranda de Winter-van Vossen uit Zierikzee maakt er een jaarlijks uitje van. Kerstkleertjes shoppen voor de zes ‘kinderen’ op de chihuahua-kerstmarkt. ,,Matchend, het liefst. Als het lukt om iets te vinden in hun maat. Lotus is uit de kluiten gewassen, die past veel pakjes niet. Mini is piepklein en weegt 1,1 kilo. Het is een uitdaging. Er zijn het hele jaar door markten voor chihuahua’s waar je buggy’s, pakjes en speeltjes kan kopen. Maar van de kerstmarkt maken we echt een uitje. Daar kleden we de hondjes voor aan”, vertelt ze.

Volledig scherm Miranda de Winter-van Vossen heeft 6 chihuahua's en die krijgen allemaal een kerstpakje aan (maar eentje had vandaag geen zin). © Marieke Mandemaker

Rode truitjes en wandelende kerstkoekjes

Ze heeft inmiddels een hele verzameling verkleedkleertjes voor de kerstperiode. Rode truitjes met colletje, shirtjes met de kerstman (mét kerstmuts) of een rendier, sneeuwmannetjes, een kerstkoekjespak (want zeg nu zelf, een wandelend chihuahua-kerstkoekje is toch superschattig?), kerstengelenpakjes en bontjasjes met strikjes. Miranda heeft het allemaal. En da’s echt niet zielig, vindt ze.

Quote Als je ze van pups af aan aankleedt, is het niet zielig Miranda de Winter-van Vossen De kerstpakjes zijn niet alleen schattig, maar ook nodig, vertelt baasje Miranda. ,,Dit ras is maar klein en staat laag bij de grond. In de winter hebben ze het daarom snel koud. Dan staan ze gewoon te bibberen. Hummer is een grote langharige chihuahua, dus die vraagt niet om een truitje. Mini gaat draaien en trillen als ze het koud heeft. Als ik dan een truitje pak, springt ze op schoot.”

Volledig scherm Toen Miranda nog 'maar' vier hondjes had, gingen ze ook al verkleed. De meisjes in een rendierpak, de jongens als kerstman. © Miranda de Winter-van Vossen Het scheelt wel dat de dieren pakjes gewend zijn, vertelt ze. ,,De meningen zijn erover verdeeld of het zielig is of niet. Maar ik ben van mening: als je ze vanaf pups af aan aankleedt, is het niet zielig. Ze raken eraan gewend. Zes hondjes in winterpakjes, ik vind het een leuk gezicht. De kerstpakjes gaan vaak maar even aan. Als ze het zat zijn, gaan de pakjes direct uit. Als de hondjes binnen zijn, is het voor de sier. Zodra we buiten zijn, is het nodig. Anders trillen ze van de kou.”

De chihuahuafamilie

Je herkent ‘chihuahuavrouwtje’ Miranda meteen. Is het niet aan het geblaf, dan wel aan haar buggy waar alle zes de hondjes braaf in zitten. ,,Op straat willen mensen foto’s maken, of de hondjes aaien. Zeker als ze kerstpakjes aanhebben. Dat vinden ze nog schattiger.” Dat ze in de buggy zitten, is voor hun eigen veiligheid. ,,Ze zijn zo klein dat ik bang ben dat mensen op ze gaan staan. Dan breken ze een pootje, of erger."

De hondjes in het gareel houden, vergt enige routine. ,,Net als een moeder van zes kinderen die de broodtrommels systematisch inpakt.” Zo gaat het bij Miranda ook. Op leeftijd: Hummer (12) eerst, dan Mini (7), Faya (7), Bentley (6), daarna Lexus (4) en Lotus (2) als laatst. ,,Dat gaat allemaal heel automatisch. Loopt Hummer naar buiten, volgt de rest. Maar gaat er één blaffen, blaffen ze allemaal.”

De ‘chihuahuafamilie’ is door de jaren heen gegroeid. Ook Miranda’s ouders waren fan van de kleine hondjes. ,,Maar koop ze niet omdat je denkt dat ze lief zijn. Ze hebben een pittig karakter.” Eén keer heeft ze een ander ras gehad: een Franse bulldog. ,,Hummer gebruikte hem als kleedje. Toen hij overleed, haalden we Mini.” En zo begon de chihuahuaverzameling. Want niet alleen Miranda, ook haar man Mark is gek op het hondenras. ,,Na Mini volgde Faya. Ze kon geen aansluiting vinden en zat veel alleen. We besloten de gehandicapte Bentley erbij te nemen. Lexus volgde en om het aantal even te houden, kochten we Lotus. De familie is compleet. Met kerstpakjes en al”, grapt ze.