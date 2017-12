Chimpansee Marria mag even niet meer vloggen

Chimpansee Marria, de bekendste apenvlogster van Nederland, neemt even rust. Marria, die woont bij Stichting AAP in Almere, begint door haar deels zelfgemaakte video's langzamerhand een beroemde aap te worden. Tijd om op de dag van de aap eens vragen hoe het nu met haar is.

Marria werd bekend toen ze begin dit jaar werd gered uit Portugal, waar ze leefde als een mensenkind. Bij stichting AAP proberen ze haar weer te leren om een aap te zijn. En dat gaat tot nu toe best wel goed. Sinds februari woont Marria nu bij Stichting AAP; eerst in verplichte quarantaine, daarna met toegang tot een buitenverblijf en sinds anderhalve maand samen met haar nieuwe vriend Sony. Het eerste contact tussen de twee was een spannend moment. Marria had immers tot die tijd nog nóóit een andere aap gezien. De ontmoeting werd daarom ook onder grote belangstelling en op groot scherm live uitgezonden.

Volledig scherm Een voorzichtige eerste blik naar buiten. © Stichting AAP Het ging goed: de ontmoeting was er een uit een filmscenario. Inmiddels leven de twee chimpansees ongeveer anderhalve maand samen. Hoe is het nu met ze? Is het nog steeds liefde op het eerste gezicht? Ja, ze zijn nog steeds een goed stel, vertellen ze bij Stichting AAP. Maar, hoe gek dat misschien ook klinkt: ,,Sony en Marria hebben ook wel eens ruzie.'' En dat is goed nieuws. ,,Marria vertoont kenmerkend gedrag voor een chimpansee die haar zin niet krijgt. En dat is mooi om te zien.'' Het gedrag dat Marria vertoont is wel 'te jong' voor haar leeftijd (14); het past beter bij een chimpansee van een jaar of zeven. Maar, gezien het feit dat ze alles opnieuw moet leren, zijn haar verzorgers blij met de ontwikkelingen.



Marria zit wel al een tijdje binnen, niet omdat ze niet naar buiten kan, maar omdat ze het veel te koud vindt. ,,Ze is enorm geschrokken van de sneeuw afgelopen week, dat was ze duidelijk niet gewend. Voorlopig blijft ze dus lekker binnen.''

Ontzag

Bij het observeren van Marria en Sony is te zien dat Marria respect heeft voor haar mannelijke vriend en soortgenoot, ondanks dat ze de laatste tijd wat meer ruzie maakt. In een filmpje dat door stichting AAP op YouTube is geplaatst, is te zien dat Marria duidelijk onder de indruk is als Sony even laat zien we er de baas is. Agressief is Sony niet tegen zijn nieuwe vriendin. Hij weet dat ze nog een hoop moet leren. ,,Sony heeft heel veel geduld, maar hij blijft het mannetje, en dus de baas.''

Marria en Sony blijven voorlopig met zijn tweeën. ,,Het is nog te vroeg om ze in een grotere groep te zetten. Marria kan nog een hoop chimpanseegedrag leren van Sony, en daar krijgt ze nu de tijd voor. We gaan haar dan ook even met rust laten de komende tijd. Ze moet wennen aan haar nieuwe verblijf.'' Even geen vlogvideo's van Marria dus, die ze de afgelopen tijd zelf maakte. Dat betekent trouwens niet dat ze bij Stichting AAP stil zitten. ,,Het is hier overvol. Er is veel meer instroom dan uitstroom, dus we moeten ook nee zeggen tegen dieren die we hier willen opvangen. Dat is jammer.''