Chimpansees Mike en Karibuna ontsnappen in DierenPark Amersfoort door menselijke fout: beide apen doodgeschoten

VIDEODierenPark Amersfoort is dinsdagochtend in allerijl ontruimd en daarna gesloten voor bezoekers. Er zijn twee chimpansees ontsnapt, volgens het dierenpark door een menselijke fout bij het sluiten van de verblijven. Beide chimpansees, Mike en Karibuna, zijn doodgeschoten. Het dierenpark spreekt van een zwarte dag.

De dierentuin meldde vanmorgen dat er een ontsnapping is geweest die ‘mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers’. De situatie is inmiddels onder controle, maar het dierenpark blijft de rest van de dag dicht.

Volgens het dierenpark zijn er geen medewerkers of bezoekers gewond geraakt. Nadat de dieren ontsnapten, werden ze gezien door verzorgers. Omdat de twee mannelijke chimpansees imponerend gedrag vertoonden, werd gevreesd voor een gevaarlijke situatie. Daarom is besloten beide dieren dood te schieten.

Zowel Mike als Karibuna behoorden al lange tijd tot de groep apen in het dierenpark. Medewerkers en bezoekers wordt slachtofferhulp aangeboden.

De bezoekers die op het moment van de uitbraak van de chimpansee in het park waren, zijn door medewerkers direct naar een restaurant gebracht om daar te wachten totdat de situatie weer veilig was. Vervolgens zijn ze naar de uitgang begeleid.

Meerdere schoten

Getuige Jacco Wierda stond bij het hyenaverblijf toen de apen losbraken. Hij verschanste zich met zijn gezelschap achter een hek, dat niet op slot kon. ,,We hebben dat met een karabijnhaak vastgezet.’’

Op een video die hij maakte is te zien dat een van de chimpansees aan het hek staat te rukken, maar het niet open krijgt. Volgens Wierda liepen er meerdere apen los door het park. ,,Er klonk veel geschreeuw van de apen. We hebben meerdere schoten gehoord en zagen mensen met verdovingsgeweren rondlopen. We hebben één aap gezien die was neergeschoten.’’

Volledig scherm Eén van de ontsnapte chimpansees. © AD/Videostill

Na ongeveer twintig minuten werden Wierda en zijn gezelschap onder begeleiding van bewapende medewerkers van het park naar de uitgang gebracht.

Luid gekrijs

Een getuige, die samen met haar kleindochtertje in het park was op het moment van de ontsnapping, vertelt dat in het hok van de chimpansees luid gekrijs te horen was. Onder de bezoekers was wel wat onrust, maar er was geen sprake van paniek.

Een andere bezoeker die tijdens de uitbraak in het park was, vertelt dat hij samen met andere gasten opeens het restaurant in werd gedirigeerd. ,,We hebben twee schoten gehoord, maar op dat moment wisten we niet dat er een aap was ontsnapt. Dat hoorden we later pas. Ik heb ook geen aap gezien die niet in zijn verblijf zat.”

Volgens hem verliep de korte opsluiting in het restaurant rustig. ,,Het personeel handelde prima, alleen de communicatie kon beter.”

Volledig scherm Het dierenpark is ontruimd © Caspar Huurdeman

Volledig scherm DierenPark Amersfoort laat geen bezoekers meer binnen. © Caspar Huurdeman

