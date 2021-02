Chocolatier levert gebroken harten door bezorgingsfout

,,Ik denk dat het misschien met de kou te maken heeft, of er is iets bij de bezorging misgegaan. Het is nu nog een raadsel”, zegt een medewerkster van een filiaal in Heerlen. ,,Mensen hebben nog niet boos opgebeld, maar op social media heb ik wel foto's gezien van de gebroken harten.”



Op Facebook deelden teleurgestelde klanten foto's van hun pakketten. Sommige chocolaatjes waren in tweeën gebroken, anderen meer verkruimeld. ,,Echt triest dat het zo aangekomen is. Niet leuk om zo te moeten geven”, reageert één van hen. ,,Hier is het ook helemaal kapot aangekomen en als ik de minimale verpakking zie, dan begrijp ik dat helaas ook”, vult een ander aan.