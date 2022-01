Chris woont sinds corona gescheiden van zijn gezin: ‘Met kerst zat ik alleen in een caravan’

Aartsri­vaal van Ridouan Taghi geliqui­deerd in Zuid-Span­je: Ebrahim ‘De Slager’ Buzhu (52)

In Zuid-Spanje is de Utrechtse drugshandelaar Ebrahim Buzhu (52) geliquideerd. ‘De Slager’, zoals hij in het milieu bekend stond, gold als de aartsrivaal van Ridouan Taghi en was in de zomer van 2015 de eerste die de politie vertelde hoe machtig Taghi en zijn organisatie waren geworden.

22 januari