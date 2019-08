Christelijke jongerenorganisatie stuurt directeur weg na appjes over seks

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), een christelijke jongerenorganisatie, heeft zijn directeur Kees van V. op non-actief gesteld vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag op het gebied van seksualiteit in communicatie met jongeren via social media’. Dat meldt de organisatie vanmiddag in een persbericht. Van V. zou een minderjarig meisje hebben aangezet tot seks met haar vriendje.

Eerder deze week meldde LCJ al dat Van V. geschorst is. Het gedrag van de directeur was ‘volstrekt onacceptabel', stelt de organisatie, ‘gezien de door het LCJ voorgestane waarden en normen ten aanzien van dit thema'. De organisatie is gelieerd aan de Christelijke Gereformeerde Kerken, een orthodoxe stroming binnen de protestantse kerk waarin elke vorm van seksualiteit buiten het huwelijk taboe is.

Volgens CIP, een christelijke nieuwssite, sloeg Van V. in Whatsapp- en telefoongesprekken met jonge christenen ‘schunnige taal’ uit. Hij zou zich actief bemoeid hebben met de relatie tussen een jongen en een meisje. De jongen was net 18, het meisje minderjarig maar onduidelijk is hoe oud precies. Hij zou hen hebben gevraagd wat ze deden op het gebied van seks, en zou hen hebben aangemoedigd bepaalde handelingen te verrichten. ‘Daarbij werd heel expliciet over seksuele daden en geslachtsdelen gesproken', meldt CIP. De berichtgeving van de website wordt door een ingewijde bevestigd.

CIP had inzage in de appberichten. Als de jongen aan Van V. meldt dat hij het meisje de volgende dag ziet, zegt de directeur bijvoorbeeld: ‘Heerlijk ******, heb haar heerlijk lief’ en ‘Trek je vanavond niet af’. Tegen het meisje zou hij gezegd hebben dat als ze echt van haar vriend hield, dat ze dan bepaalde seksuele handelingen moest verrichten.

De ingewijde, die anoniem wil blijven, stelt dat de zedenpolitie van de zaak op de hoogte is. De politie wil dat in verband met de privacy niet bevestigen. Betrokkenen roepen eventuele andere slachtoffers op zich te melden.

Verdere stappen

De Raad van Toezicht van het LCJ heeft zaterdagmorgen de medewerkers van de organisatie geïnformeerd. Van V. is geschorst, in afwachting van verdere stappen. Dat is al de tweede keer in zijn carrière bij de organisatie, waarvoor hij in verschillende rollen al 35 jaar actief is. In 2015 werd zijn ontslag echter teruggedraaid.

Toen lag de oorzaak van zijn op non-actiefstelling in ‘een verschil van inzicht over het verbaal gedrag op de sociale media’. Op Twitter en Facebook zou Van V. zich op een verkeerde manier geuit hebben, met name over seksualiteit. Zo plaatste hij in de zomer van 2014 deze tweet: ‘’t Zijn weer spannende warme dagen voor (jonge) mannen. Waar je ook kijkt, het is allemaal zo jong, mooi en zo puur-natuur-lief en warm :-)’