Chroom-6-slachtoffers sturen boze brief aan Defensie

,,De regeling zoals hij er nu ligt is herkenbaar gebaseerd als een inkooptraject met als doel maximaal resultaat tegen minimale kosten. Zo ga je met goederen en diensten om en niet met de door toedoen van Defensie gedupeerde oud-medewerkers", valt er te lezen in de brief. ,,Dit kan zo niet langer en om die reden starten wij een offensief tegen de handelwijze van Defensie'', laat voorzitter Henk Coort van de stichting donderdagavond weten.

Wantrouwen

Gisteren bleek tijdens een bijeenkomst over de compensatieregeling al dat het vertrouwen van de oud-werknemers in Defensie niet groot is. In de brief eisen ze nu een betere regeling die recht doet aan het leed dat hun is aangedaan.



Het gaat om vele honderden oud-werknemers van zogenoemde POMS-sites, waar NAVO-legermaterieel decennialang werd onderhouden met de giftige stof chroom-6 zonder dat de werknemers voldoende bescherming kregen. Velen werden daarvan ziek of stierven eraan. Defensie presenteerde deze week een compensatieregeling die echter veel ziekten uitsluit en volgens de slachtoffers een schijntje is.