Cindy (46) rookte, snoepte en zat hele dagen stil, ze gooide haar leefstijl radicaal om: ‘Ik voel me herboren’

Wandelaar aangeval­len door wild zwijn: ‘Nog nooit meegemaakt’

3 mei De schrik van zijn leven en een hevig bloedende, diepe wond in zijn been. Dat kreeg een wandelaar uit Epe zaterdagavond toen hij werd aangevallen door een wild zwijn op Landgoed Tongeren. Volgens boswachter Arjan Gerrits zijn de bossen desondanks veilig en is de aanval een ‘uniek incident’.