Circa 6000 aanbieders pgb-zorg hebben strafblad: bijna 1 op 10 aanbieders in sommige gemeenten

Daarin is voor het eerst een link gelegd tussen aanbieders van zorg via een persoonsgebonden budget en veroordelingen van deze aanbieders in het verleden. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat ruim 4 procent van alle aanbieders in de afgelopen tien jaar veroordeeld is. In 2020 kwam dat neer op 5750 zorgaanbieders.

Zij declareren gemiddeld hogere bedragen per cliënt dan aanbieders zonder strafblad, becijferde RTL Nieuws. Zorg en ondersteuning via een pgb - een persoonsgebonden budget - wordt zelf ingekocht door de cliënt. Die krijgt daartoe een bedrag - het pgb, en bepaalt dus zelf welke zorgverleners waar en wanneer hulp bieden.

400 miljoen gedeclareerd door veroordeelde aanbieders

In drie jaar tijd declareerden de zorgaanbieders met een strafblad voor 400 miljoen euro aan zorgkosten. In 2020 ging het om ruim 140 miljoen, 5,2 procent van alle in Nederland gedeclareerde zorgkosten via pgb's. In veel Friese gemeentes ligt dat percentage nog veel hoger: 16,8 procent in Súdwest-Fryslân, 15,9 procent in Heerenveen, 15,6 procent in Ooststellingwerf. Koploper in Nederland zijn evenwel het Noord-Hollandse Wijdemeren (31,6 procent) en het Gelderse Harderwijk (23,3 procent).

Quote Waarvoor de aanbieders zijn veroor­deeld, vertellen de data niet. Wel is bekend dat het in 2020 om 660 drugsdelic­ten ging

Ook het aandeel zorgaanbieders met een strafblad verschilt erg per gemeente. In Den Haag ging het in 2020 om bijna 1 op de 10 aanbieders (9 procent), in Rotterdam was dat 8,5 procent. Daarmee staan zij respectievelijk op plek 2 en 3 in de ranglijst van gemeenten met het hoogste percentage veroordeelde zorgaanbieders. Diemen voert de lijst aan, met 9,4 procent. Ook in Amsterdam ligt het gemiddelde met 7,6 procent hoog.

Aanpak fraude hoog op agenda

De gemeente Rotterdam zegt in een reactie aan RTL dat de aanpak van fraude met pgb’s hoog op de agenda staat. Zo is in 2022 de zorgverlening bij twaalf aanbieders stilgelegd, omdat zij niet aan de eisen voldeden. Rotterdam overweegt bovendien om aanbieders van pgb-zorg door te lichten met hulp van de Wet Bibob.

Voor welke delicten de aanbieders precies zijn veroordeeld, vertellen de data niet. Wel is bekend in hoeveel gevallen het ging om een drugsdelict: in 2020 waren dat 660 aanbieders. Iets minder dan een zesde van alle zorgaanbieders in Nederland die zorg leveren middels een pgb, heeft bovendien geen enkele zorggerelateerde SBI-code bij hun inschrijving in de Kamer van Koophandel. Die code geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn.