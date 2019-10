‘Circuit Zandvoort egaliseert duinen illegaal’

In Ter Apel aangehou­den Syriër schopte lichaam gesneuvel­de strijders en vierde zingend hun dood

16:20 In het asielzoekerscentrum in Ter Apel is dinsdag een 29-jarige Syrïer aangehouden die wordt verdacht van ernstige vernedering van gesneuvelde strijders in Syrië. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij commandant was en er onder meer van wordt verdacht zijn voet te hebben geplaatst op een gesneuveld lichaam en naar een ander lijk te schoppen.