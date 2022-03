COA heeft voor juli 3500 opvangplekken voor asielzoekers nodig

Voor 1 april moeten er 1500 extra plekken zijn. Per 1 januari volgend jaar komt het COA zelfs 10.000 plekken tekort, aldus een woordvoerster maandag. De dienst is daarom heel blij met de tweehonderd tijdelijke plekken die Utrecht realiseert, maar het is volgens de dienst lang niet genoeg. En bovendien weer tijdelijk, terwijl er juist zo’n behoefte is aan plaatsen waar asielzoekers langere tijd kunnen blijven wonen.

Het opvangcentrum in Ter Apel puilt zodanig uit, dat het COA afgelopen weekend zonder toestemming van de gemeente Westerwolde een extra paviljoen heeft gebouwd naast de nachtopvang. “Mensen hadden geen tafel meer om aan te eten en moesten slapen op twee stoelen. Dat kan echt niet en is ook niet hygiënisch”, aldus de zegsvrouw van het COA. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, is niet blij met de actie van het COA.

Doorstroom

Asielzoekers die in Nederland arriveren moeten allemaal eerst naar Ter Apel voor hun registratie. Gewoonlijk stromen ze binnen een paar dagen door naar een van de 111 opvangcentra in het land, maar die zitten ook overvol. In de opvangcentra verblijven onder meer honderden statushouders, die recht hebben op een eigen onderkomen. Maar gemeenten hebben geen woonruimte. Zodoende raakt het hele systeem verstopt, terwijl de overheid op basis van de prognoses van het COA al heel lang kon weten hoe nijpend de nood zou worden volgens de woordvoerster.

De dienst verwacht dat het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio maandag met een lijst komt van beschikbare plaatsen voor andere asielzoekers dan Oekraïners. Voor de Oekraïense vluchtelingen is in de afgelopen weken op grote schaal plaatsgemaakt in leegstaande gebouwen. Er is dus nog wel ruimte in het land, en die moet fair worden verdeeld, vindt het COA. Het kan niet zo zijn dat Westerwolde steeds extra wordt belast. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls is dat met het COA eens. Hij vindt ook dat elke gemeente een extra steentje bij moet dragen en wat hem betreft desnoods onder dwang.