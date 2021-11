COA roept gemeenten op structurele opvanglocaties te bieden: ‘Alle azc's zitten helemaal vol’

Het orgaan is met man en macht bezig om zoveel mogelijk opvangplekken te regelen. Sinds augustus zijn er zo’n 4600 gerealiseerd. Aankomende week komen er daar nog eens 2200 bij.

Sonja Kloppenburg, woordvoerder van het COA, is blij met alle gemeenten die een tijdelijke verlichting bieden voor de hoeveelheid mensen die bijvoorbeeld in Ter Apel zitten. Maar ze drukt gemeenten op het hart te kijken of ze een structurele oplossing kunnen bieden.

Het probleem van de nieuwe opvanglocaties is namelijk dat tachtig procent tijdelijk is. ,,Dat betekent dat we eind november weer moeten nadenken over nieuwe plekken waar deze mensen heen kunnen.” En eigenlijk wil het COA dat niet. Daardoor kan het zijn dat de organisatie gemeenten met een tijdelijke opvanglocatie afwijst.

Vaste opvang bieden

,,Het is heel fijn dat gemeenten meedenken en plekken bieden die zeker nodig zijn. Maar wij willen voorkomen dat we mensen na bijvoorbeeld vier weken weer moeten overplaatsen naar een nieuwe opvang, waar ze dan ook maar vier weken zitten. We zouden ze graag een vaste opvang bieden, waar we ook dingen als onderwijs en wifi kunnen verzorgen.”

Daarbij zijn de locaties klein, waardoor er maar plek is voor bijvoorbeeld 50 personen. Voor het COA is het niet haalbaar het personeel uit te spreiden over veel kleine locaties. ,,Dan kunnen we niet de zorg bieden die we willen.”



Sinds augustus is het weer topdrukte in de azc’s. Sinds de taliban Afghanistan hebben overgenomen, is de hoeveelheid vluchtelingen sneller gegroeid dan begin dit jaar verwacht werd. Vooral in Ter Apel was dit te merken. Daar moesten eind augustus en begin september mensen op stoelen en veldbedden slapen omdat er geen plek was.

Quote Alle azc's zitten helemaal vol en daarbij is de uitstroom van mensen lager dan de instroom Sonja Kloppenburg

Kloppenburg hierover: ,,Alle azc's zitten helemaal vol en daarbij is de uitstroom van mensen lager dan de instroom. Ook dit komt door een samenkomst van omstandigheden, aangezien de gemeenten die huizen moeten toekennen aan de mensen die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen ook een woningcrisis op hun bordje krijgen. Je ziet dat het hele systeem overbelast is.”



Volgens Kloppenburg zitten er op dit moment 6000 mensen in de opvang die al een eigen woning zouden kunnen hebben. ,,Stel, zij zouden een woning toegewezen krijgen, dan zou voor ons al een groot deel van de opvangproblematiek opgelost zijn.”



Op dit moment zitten er 33.000 mensen in een opvang van het COA.