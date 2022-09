COA ziet af van aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant: ‘Te weinig draagvlak’

Wel hoopt het COA in overleg te gaan met de gemeente over mogelijke alternatieven in het gebied. ‘Wij nemen dit zeer serieus en zijn ons hier terdege van bewust’, schrijft COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in een brief aan de gemeente. Daarom wil hij graag met Noordoostpolder in gesprek over een alternatief. ‘Er blijft nog steeds behoefte aan een aanmeldcentrum en de vraag die aan het college is gesteld is, of er, wellicht op een andere plek in de Noordoostpolder, mogelijkheden zijn om dit te realiseren’, meldt hij.