Cocaïne chemisch verstopt in voetbalshirtjes of cacao: recordaantal cokewasserijen opgerold

Zo werd in het West-Brabantse Steenbergen een cokewasserij opgerold, tien Colombianen gingen in de boeien. Ze sliepen op matrassen in een pipowagen en in drie koepeltentjes bij het lab. In oktober stuitte de politie op een cokelab in Nieuwerkerk aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De verstopte cocaïne werd er uit cacao gehaald.



„Maar het kan bijna overal in worden verwerkt”, zegt Jan Janse, districtschef van de Zeehavenpolitie in Rotterdam. “Denk aan steenkool, fruitsappen, kartonnen verpakking of hard plastic.” Ook werd er ooit een partij coke in Colombiaanse voetbalshirtje verwerkt, vertelt Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant. „Ze kiezen voor producten die weinig argwaan wekken. Containers met fruit dat uit Zuid-Amerika komt, ligt bijvoorbeeld wel onder een loep. Daarin worden vaak de normale blokken coke verstopt.”



Dankzij de vernuftige methode van het inwassen komt de coke vaak ongezien de haven in. Maar daar staat tegenover dat drugshandelaren zowel voor als na het transport een lab nodig vanwege het camoufleren. Dat werkt met een heel specifiek proces met bepaalde handelingen en chemicaliën. Het wordt ook wel ‘de sleutel’ genoemd. Janse: „Als je niet het juiste recept gebruikt, loop je het risico dat een fors deel van de coke verloren gaat. Daarom werden in eerste instantie de Zuid-Amerikaanse koks naar Nederland gehaald.”