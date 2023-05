Code geel in deel van het land vanwege dichte mist, aantal spitsstroken voorlopig dicht

met video Flodder, Costa, Baantjer en Ocean’s Twelve: de beroemde auto's van Fliervoet

Zijn auto’s reden in series als Baantjer en Flodder, zijn tankauto moest wegen natmaken voor films. Hij had zelfs de Golf van Willem Holleeder in de garage staan. Je merkt het al: Ajo Fliervoet (75) kan boeken vullen met verhalen over waar de voertuigen en camerawagens van zijn bedrijf allemaal geweest zijn. Zelf was hij er ook vaak bij: ,,Ik dacht dat Lieke van Lexmond een figurant was, bleek ze de hoofdrol te hebben. Ja, ook goed.’’