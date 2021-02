Code geel in groot deel van het land, spekglad op lokale wegen en stoepen

videoHet weeralarm van het KNMI is nog van kracht in Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden vanwege gladheid door ijzel en sneeuwresten. In de rest van het land heeft het weerinstituut de waarschuwing afgeschaald naar code geel, omdat het daar met de gladheid meevalt.

Op veel plaatsen in Nederland blijven basisscholen en de kinderopvang vandaag uit voorzorg dicht vanwege de gladheid. De GGD heeft besloten test- en vaccinatielocaties tot 12.00 uur gesloten te houden. Wanneer een locatie weer open kan, zal per regio verschillen.

Ongevallen

De ochtendspits is vrij rustig verlopen. Grote ongevallen op de weg zijn vanochtend vroeg uitgebleven, meldt Rijkswaterstaat. ,,Het zout dat door strooiwagens over de doorgaande wegen in het land wordt verspreid, doet zijn werk goed”, zegt woordvoerster Debby van Slegtenhorst. Er hebben zich ongevallen voorgedaan waarbij het in de meeste gevallen bleef bij blikschade.

In de Botlektunnel (A15) richting Ridderkerk is een vrachtwagen geschaard. Onduidelijk is of gladheid de oorzaak was. De tunnel is voorlopig afgesloten en omrijden kan volgens Rijkswaterstaat via de naastgelegen Botlekbrug. Ook op de A20 richting Hoek van Holland is de weg afgesloten na een ongeval bij de Giessenbrug.

Treinen

De normale dienstregeling van de NS is vanochtend zoals gepland weer opgestart. Een woordvoerster meldt dat reizigers er wel goed aan doen kort van tevoren de reisplanner te raadplegen. Doordat treinen langere tijd hebben stilgestaan en mogelijk moeite hebben met opstarten, kan het voorkomen dat sommige ritten uitvallen.

Vervoerders Connexxion en Qbuzz hebben rond 07.30 uur de dienstregeling weer opgepakt. De openbaarvervoerbedrijven hielden de bussen in de vroege ochtend voor de zekerheid binnen. De net opgestarte dienstregeling in Friesland werd juist weer gestaakt vanwege ijzel. Het is volgens vervoerder Arriva niet verantwoord om te rijden.

Bezorgproblemen krant

Op veel plaatsen in Nederland is de bezorging van de ochtendkranten, waaronder het AD, ernstig vertraagd of niet mogelijk. De spekgladde wegen en stoepen maken het onmogelijk de krant bij alle abonnees voor 07.00 uur in de bus te krijgen. Abonnees kunnen de digitale kranten lezen.

In de loop van de middag verdwijnt de lokale gladheid geleidelijk en gaat het op veel plekken regenen, meldt Weerplaza. Het wordt 2 graden in Groningen en tot 7 graden in het zuidwesten. Vanaf morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog en het weekend oogt zelfs lenteachtig met beduidend hogere temperaturen. Vooral de zondag ziet er zonnig uit: in het zuidoosten kan het 18 tot 20 graden worden.

