Code geel in noordoosten wegens onweer en lokaal veel neerslag

Een therapeu­tisch bad in plaats van slachthuis voor gewonde koe Marijke: ‘Dit is wat boer met hart voor dieren doet’

Koe Marijke raakte gewond na een ongeluk in de stal en had zo maar in het slachthuis kunnen eindigen. Maar niet bij boer André Oude Vrielink. Met liefde, geduld én een therapeutisch bad hielp de melkveehouder uit Vasse zijn Marijke er letterlijk en figuurlijk bovenop.

16 augustus