Code geel ingetrokken, alleen in Limburg nog waarschuwing voor onweersbuien

update/met videoCode geel in een groot deel van Nederland is beëindigd. Aanvankelijk werd gewaarschuwd voor zware onweersbuien die tot het begin van de avond over het land zouden trekken, maar die verwachting is bijgesteld.

,,Het valt mee. We zien af en toe een onweersbui, maar niet de verwachtte stevige onweer”, aldus een woordvoerster van het KNMI.

In Limburg is de waarschuwing nog wel van kracht, maar niet meer in Zeeland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant en de Waddeneilanden. Daar gold de waarschuwing omdat er rekening werd gehouden met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd.

In Limburg blijft dat risico bestaan. Voorzien is dat ook in deze provincie de waarschuwing vanaf ongeveer 16.00 uur beëindigd kan worden. Code geel betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties waarbij het raadzaam is om op te letten, met name als iemand onderweg is.

Frisser

De dagen na donderdag zullen aanzienlijk frisser zijn. De kans op buien blijft aanwezig, met name in het binnenland. Vrijdag is volgens Weeronline voorlopig de laatste dag waarop zomerse temperaturen gemeten kunnen worden. De temperaturen variëren die dag tussen de 21 en 24 graden; alleen in het zuidoosten kan het plaatselijk nog 25 graden worden.

In het weekend daalt de temperatuur verder naar een graad of 20. Het blijft hier en daar regenen, maar de zon laat zich ook zien. Maar helaas voor de liefhebbers van echt zomers weer: dat komt voorlopig niet terug.

KNMI waarschuwt voor slecht weer via kleurcodes. Waarom doen ze dat en heeft het wel zin? (video):

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Volledig scherm © News United