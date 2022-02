Code geel: morgen harde windstoten, maar een zonnige carnaval

Het mooie weer van vandaag is van korte duur: morgen geldt er code geel vanwege de harde wind. Maar er ligt weer beter weer in het verschiet, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Vanaf zaterdag krijgen we tot minimaal halverwege volgende week zonnig weer.”

Regen. Er is de afgelopen weken uitzonderlijk veel van gevallen. ,,In Gelderland viel op sommige plekken de meeste regen van Nederland. Dat was zo'n 180 millimeter op de natste plaatsen, rond de Veluwe. In een normale februarimaand zitten we op 55 tot 60 millimeter”, zegt Van Bernebeek. Drie keer meer neerslag dan gemiddeld.

,,Er zijn meerdere dagen voorgekomen met meer dan 30 millimeter regen op een dag. Dat maak je in februari niet zo vaak mee. Meestal wordt het dan rustiger en droger.”

Het natte weer werd veroorzaakt door een actief lagedrukgebied dat door een sterke hoge wind - een straalstroom - werd meegevoerd. Die straalstroom heeft zich nu naar het noorden verplaatst, waardoor Nederland droog weer heeft en het noorden van Europa regen.

Code geel

Morgen is het echter nog even nat en winderig, met lokaal windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur en code geel. ,,We hebben met een storing te maken, waardoor er veel regen kan vallen. Maar lang niet zo veel als vorige week", legt Van Bernebeek uit.

Vanaf zaterdag wordt het weer zonnig, lente-achtig weer.

Met name in het westen en het zuidwesten zijn harde windstoten mogelijk. Het hoogtepunt van het onstuimige weer is eind van de middag, begin van de avond. Hoewel het een stuk minder hard waait dan afgelopen week, kan er toch nog lokaal wat schade ontstaan, als gevolg van de eerdere stormen: ,,Her en der kan er nog een boompje op scherp staan die één laatste zetje nodig heeft.”

Zonnige carnaval

Na vrijdag wordt het fraaier: ,,Vanaf zaterdag zien we een periode met zonnig weer beginnen”, zegt Van Bernebeek. ,,Dan krijg je ook heel grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. 's Nachts wordt het koud onder die heldere hemel. Het zou zomaar -5 of -6 graden kunnen worden. Terwijl het overdag een stuk warmer is: tien graden of iets meer. In de zon en uit de wind zal het dan misschien al wat lenteachtig aanvoelen.”

En dat is ‘goed nieuws voor de carnavalsvierders’, zegt van Bernebeek. Zij kunnen vanaf dag één, komende zondag, rekenen op fraaie, zonnige dagen. ,,Het valt eigenlijk perfect, die weersomslag.”

