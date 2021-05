Code geel: naar deze landen kunnen we vanaf nu weer op vakantie

Maandenlang stond de hele wereld vanwege de coronapandemie op oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen). Nu zijn een aantal landen binnen en buiten Europa op geel gezet. Dat houdt in dat er in die landen nog wel coronamaatregelen van toepassing zijn, maar dat Nederlanders er weer heen kunnen reizen voor vakantie. De verwachting is dat er de komende weken nog meer Europese landen van oranje naar geel gaan.

Het gaat vooralsnog om Finland, Ierland, Malta, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), de Noord-Egeïsche eilanden (onder meer Lesbos), de Zuid-Egeïsche eilanden (onder meer Kos en Rhodos), de Ionische eilanden (onder meer Korfoe), de Balearen en Canarische eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Rwanda en Thailand.

Twee gebieden (de eilanden Saba en Sint Eustatius) gaan zelfs naar code groen (geen veiligheidsrisico).

Digitale groene pas

Het ministerie heeft de reisadviezen aangepast omdat in de betreffende gebieden de besmettingscijfers dalen en het aantal gevaccineerden stijgt. ,,Maar er is nog wel een risico. Het is én blijft belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. “

De soepelere adviezen betekenen ook niet dat vakantiegangers zonder beperkingen naar het gebied kunnen reizen, andere landen zien Nederland nog wel als risicogebied. ,,Het kan zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen. Bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaine-verplichting. Als landen geen Nederlandse toeristen toelaten, blijven ze oranje", stelt het ministerie.

Daardoor kan het noodzakelijk bij reizen naar het buitenland nodig blijven een negatieve corona-test of een vaccinatiebewijs te overleggen. In de EU wordt hard gewerkt aan een vaccinatiepaspoort: een digitale groene pas.

Rwanda en Thailand

Twee opmerkelijke landen op de lijst zijn Rwanda en Thailand. ,,Ook enkele landen buiten Europa zijn vannacht van oranje naar geel overgegaan. Het kabinet volgt in dezen de zogenaamde veilige landen lijst van de Europese Unie", stelt het ministerie daarover. Rwanda kent, volgens de officiële statistieken, maar enkele tientallen nieuwe coronabesmettingen per dag. Thailand bevindt zich ongeveer op hetzelfde niveau als Groot-Brittannië.

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge kondigde de wijzigingen afgelopen dinsdag al aan in hun persconferentie. Ze gaven daarbij wel aan dat vakantiegangers er rekening mee moeten houden dat de reisadviezen ook weer kunnen veranderen. Als de besmettingen in een land oplopen kan het weer van geel naar oranje gaan, dat zou inhouden dat terugkerende vakantiegangers dan alsnog in quarantaine moeten.

De reisadviezen per land zijn vanaf zaterdag terug te vinden op wijsopreis.nl