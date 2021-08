Code geel voor zware buien in noorden: veel wateroverlast in Friesland, soms ernstig

In Zuidwest Friesland is de brandweer op sommige plaatsen met groot materiaal uitgerukt uit om te helpen. Volgens Omrop Fryslân staan hier en daar straten blank omdat riolen het water niet kunnen verwerken.

Dat is onder andere het geval in Heerenveen en Woudsend, blijkt uit berichten van inwoners op Twitter. ‘De zoveelste keer in de Paterstraat/Leegwar. Doe er wat aan gemeente Zuidwest-Friesland en kom niet, zoals de vorige keer, met het antwoord: als u verwacht dat het hard gaat regenen verplaats dan uw auto’’ schrijft een misnoegde Woudsender bij een filmpje van zijn ondergelopen straat.

In de Melchior Clantstraat in Woudsend is sprake van ernstige wateroverlast. Er is opgeschaald naar Grip 1 om de hulpverlening zo goed mogelijk te coördineren, meldt de meldkamer Noord-Nederland op Twitter. Een weerstation ter plekke meldt dat er maar liefst 132,7 millimeter regen is gevallen.

Het water staat er zo'n 30 centimeter hoog. Dat zou het geval zijn in andere wijken in Woudsend. Omdat het water niet wegloopt, zet de brandweer pompen in.

In Heerenveen is in de wijk De Greiden sprake van flinke wateroverlast, zo is te zien op Twitter. De brandweer is ook in actie gekomen in de Gruttostraat en Golflaan, blijkt uit de meldingen op p2000 (onderdeel van het C2000 communicatienetwerk van de hulpdiensten0.

Droger

Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Groningen omdat daar plaatselijk erg veel regen kan vallen, soms wel 40 tot 70 millimeter. De waarschuwing is afgegeven voor de periode van 03.00 uur tot 15 uur zondag.

In het noorden valt volgens weerplaza.nl aanvankelijk op veel plaatsen (soms intensieve) regen en ook in het westen vallen enkele buien. Er is volgens het weerbureau een kleine kans op lokale wateroverlast waarvan verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. In de loop van de dag trekt de regen naar het zuiden weg en neemt in intensiteit af.

Vanmiddag wordt het in het noorden droger, elders vormen zich juist dan nog enkele regen- en onweersbuien. Vooral landinwaarts weet de zon af en toe door te breken, verder is het overwegend bewolkt. Het wordt 19 graden of 20 graden. Komende nacht wordt het overal droog. Morgen schijnt de zon geregeld en met 22 graden is het aangenaam zomerweer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.