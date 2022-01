Code geel: waarschuwing voor gladheid en mist in noorden en westen

In het noorden en in de Randstad is het op veel plaatsen mistig. Daarbij komt dicht mist voor - zicht minder dan 200 meter - en daarvoor geldt een waarschuwing. Voor de noordelijke en westelijke provincies heeft het KNMI daarom code geel afgegeven. Op dit moment de slechtste zichtwaarden rond Amsterdam met zo’n 80 meter. Ook in Utrecht ontstaat op dit moment dichte mist. Tijdens de spits kan het verkeer hinder ondervinden van de mist. In de tweede helft van de ochtend zal de mist verdwijnen, aldus Weerplaza .

Later vandaag zon

In het zuidoosten valt lokaal nog wat (mot)regen. Elders is het droog en na het oplossen van soms dichte mist breekt vooral in het noorden en noordwesten vandaag af en toe de zon door. In gebieden met zonneschijn is het 6 of 7 graden, maar er zijn ook gebieden met mist en lage wolken Daar is het met 3 of 4 graden kil.



Vanavond en vannacht is in het zuiden grote kans op mist bij temperaturen onder nul, elders zijn er wolken en is het wat zachter. Morgen is het rustig, droog en veelal grijs winterweer met grote kans op mist.