Code oranje maakt weinig indruk op vriendengroep in Spaanse villa: 'In quarantaine is onmenselijk’

Volgens reisorganisaties TUI en Corendon zitten op dit moment duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje. Zij worden geïnformeerd over de wijziging van het reisadvies voor heel Spanje van geel naar oranje vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het populaire vakantieland. De meeste reizigers zullen gewoon op hun geplande vlucht terugkeren deze week. Voor mensen die later terug zouden komen, wordt apart vluchtcapaciteit ingezet, meldt de reisorganisatie.