Code oranje om sneeuw in drie provincies, verkeer rijdt op steeds meer wegen langzaam

Het sneeuwt wederom in delen van Nederland. In de loop van de ochtend breidt de winterse neerslag uit en krijgen de provincies Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant te maken met flinke sneeuwval en gladheid. Het KNMI verwacht rond de 5 centimeter sneeuw per uur en geeft sinds 08.00 uur code oranje af voor die provincies. In Limburg en het oosten van Gelderland begint code oranje om 10.00 uur.

Nadat vannacht al enkele (sneeuw)buien over ons land trokken, trekt momenteel een groter sneeuwgebied van west naar oost. Het KNMI denkt dat lokaal 8 centimeter kan blijven liggen.

De ANWB waarschuwt dat het door bevriezing van natte weggedeeltes in het hele land ‘verraderlijk glad’ kan zijn. In de delen van het land waar geen code oranje geldt, is weercode geel ingesteld. De verkeersdienst maakt zich vooral zorgen over de wegen buiten de snelwegen, omdat daar minder gestrooid wordt. Zo gleed op de N59 bij Oostland in Zeeland zelfs een strooiwagen van de weg.

Op de snelwegen leidt de winterse neerslag vooralsnog niet tot grote problemen. Wel wordt volgens de ANWB in het westen van het land op steeds meer wegen langzaam gereden. Dat zorgt voor een paar tot enkele tientallen minuten vertraging. Vooral het verkeer in West-Brabant heeft last van de sneeuw.

‘Werk indien mogelijk thuis’

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke omstandigheden op de weg in vooral het midden, oosten en zuiden. De wegbeheerder raadt weggebruikers aan de informatie over weer en verkeer in de gaten te houden. ,,Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan thuis”, stelt de dienst. Wie toch de weg opgaat, krijgt het advies zijn rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. Dat betekent langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen. En rekening te houden met een langere reistijd.

In tegenstelling tot gisteren begint de dag rustig op de weg. Waar toen rond 07.50 uur een filerecord werd gemeld, zijn vandaag veruit de meeste wegen om die tijd filevrij. De ANWB telt - inclusief binnenwegen - ongeveer 90 kilometer file. Mogelijk slaat het thuiswerkadvies van Rijkswaterstaat aan, dat gisteravond al werd gedeeld. Maar over het algemeen is vrijdag altijd een rustigere dag.

Volledig scherm Weersverwachting voor vrijdag. © Weerplaza

Weekend wordt vrij koud

Komende dagen blijven ook koud, in het weekend klaart het weer wat op. Zaterdag begint met een ochtend vorst, waarna overdag de temperatuur klimt tot 1-4 graden. Tussen de wolken krijgen we ook zonnige perioden. Omdat het nauwelijks waait, is het heerlijk weer om naar buiten te gaan.

Ook zondagochtend vriest het. Waar in Duitsland die dag behoorlijk wat sneeuw zal vallen, blijft het in Nederland op de meeste plaatsen droog. Mogelijk valt er in het oosten nog een vlokje. Het is wat bewolkter dan zaterdag, maar veel neerslag zal er niet vallen.

Na het weekend krijgen we eerst nog wat rustige, frisse dagen. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer een stuk zachter en wisselvalliger.

Volledig scherm In Driebergen sneeuwde het vanmorgen vroeg al. © ANP

Volledig scherm Morgen is op plaatsen in het zuiden en oosten, zoals hier in Veghel, wéér een kans op een sneeuwballengevecht met verse sneeuw. © Van Assendelft Fotografie