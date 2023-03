Code oranje woensdagochtend in Limburg en deel Brabant, code geel in rest van het land

met videoIn bijna het hele land is dinsdagavond en woensdag kans op gladheid door sneeuw, natte sneeuw of bevriezing van natte weggedeelten, zegt het KNMI. Voor Limburg en een deel van Brabant geldt woensdagochtend code oranje, in de rest van het land geldt dan code geel.

In Limburg en Brabant is het mogelijk glad op de weg door sneeuw, die naar verwachting valt vanaf het einde van de nacht van dinsdag op woensdag. In het zuidoostelijk deel van Brabant en in Limburg kan plaatselijk meer dan 5 centimeter vallen, in de Limburgse heuvels kan dat mogelijk zelfs 10 centimeter zijn. Code oranje geldt van 04.00 uur tot 12.00 uur in Limburg, in het zuidoosten van Noord-Brabant van 06.00 uur tot 12.00 uur, aldus het KNMI.

Het KNMI geeft code oranje af als ‘er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. Die overlast kan ook heel lokaal zijn.

De gladheid is woensdagmiddag tijdelijk voorbij, verwacht het KNMI. In de nacht van woensdag op donderdag kan het in het zuiden van het land opnieuw glad worden door sneeuw of natte sneeuw.

Dinsdagochtend zorgden de weersomstandigheden gecombineerd met ongelukken al voor de drukste ochtendspits van dit jaar. Rond 08.00 uur stond er ruim duizend kilometer file, volgens de ANWB. Ter vergelijking: op een gemiddelde dinsdag staat er tussen de driehonderd en vierhonderd kilometer file tijdens een ochtendspits. Ook de avondspits was zwaar, met name in de Randstad en in Brabant stonden veel files.

Volledig scherm Het kan glad worden op de weg. © ANP