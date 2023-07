Code rood is een uitzondering: slechts één of twee keer per jaar zulk extreem weer

De belangrijkste vragenVan weercode geel kijken we niet meer op, en een zware onweersbui kan al code oranje meekrijgen. Maar code rood, zoals vanochtend in een deel van Nederland, daar is het KNMI zuinig mee. Die mag alleen gelden als we écht actie moeten ondernemen. Blijf binnen en ga niet de weg op, is het advies in Noord-Holland, Flevoland en Friesland.

De zwaarste weercode wordt slechts één à twee keer per jaar uitgegeven. De laatste keer code rood in Nederland was op 18 februari 2022, toen de storm Eunice overtrok. Toen werd bijna hetzelfde deel van het land geraakt: de kust en het IJsselmeergebied. Vanwege de impact geeft het KNMI de weercode meestal af voor een beperkt aantal provincies. De laatste keer dat de hele kaart van Nederland rood kleurde was op 15 februari 2021, in verband met grootschalige gladheid en ijzel.

Wie bepaalt dat het code rood wordt?

Zo'n weeralarm geeft het KNMI niet alleen. Omdat de impact op de samenleving zo groot is, worden ook bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur, vervoersbedrijven en Rijkswaterstaat geraadpleegd. Zij geven advies over de situatie op de weg, en moeten ook hun reizigers of weggebruikers inlichten. Daarnaast zijn er standaard waarden afgesproken waarbij opgeschaald wordt. Waait het harder van 75 kilometer per uur? Dan krijgen we code geel. Bij windstoten van 100 kilometer per uur of harder wordt het aangepast naar code oranje. Die waarden zijn internationaal afgesproken, zodat de waarschuwingen van buurlanden op elkaar aansluiten.

Een vaste waarde voor code rood communiceert het KNMI niet, omdat vooral naar de impact op de samenleving gekeken wordt. ‘De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn’, stelt het weerbureau op haar site.

Wat is het gevaar bij code rood voor windstoten?

Het grootste risico is dat je geraakt wordt door voorwerpen die door de wind worden gegrepen. Een omvallende boom of afbrekende tak. Of rondvliegende dakpannen of tuinmeubels. Dat is gevaarlijk voor zowel mensen als dieren, dus ook dieren kunnen beter binnenblijven, adviseert het KNMI. Doordat ook bovenleidingen of wegen geraakt kunnen worden, is de kans groot dat treinverkeer plat gaat of wegen gesloten worden. Dat gebeurt woensdagochtend ook: de A9 bij Kooimeer en Uitgeest is dicht door omgewaaide bomen en in delen van het land rijden uit voorzorg geen treinen.

Wat moet je doen bij code rood?

Veel bedrijven en instellingen zullen uit voorzorg sluiten. Zo gaan enkele scholen dicht in Noord-Holland, Flevoland en Friesland, en besluit het CBR om geen rij-examens af te nemen. Het advies is dan ook vooral binnen te blijven. Heb je buiten spullen staan die weg kunnen waaien? Zet ze op tijd vast. Het kan veilig voelen om rolluiken voor je ramen dicht te doen, maar verzekeraars raden aan om ze juist omhoog te laten. De storm kan vat krijgen op de lichte schermen, waardoor ze kunnen beschadigen.

‘112 raakt mogelijk overbelast, bel alleen bij levensgevaar’

Heb je schade, wil je waarschijnlijk snel geholpen worden. Maar hulpdiensten in Noord-Holland waarschuwen woensdagochtend al dat ze het aantal meldingen niet aankunnen. Bel alleen nog voor levensgevaarlijke situaties, is hun dringende verzoek. De brandweer in Kennemerland deelt het volgende kaartje, waarop staat dat je een omgevallen boom zelf moet weghalen, als dat kan. Ligt hij op de weg, mag je de gemeente bellen. Het niet-spoednummer van de brandweer is 0900-0904 en kan gebeld worden bij loswaaiende daken of bomen die dreigen om te vallen. Maar voorrang gaat naar acuut gevaar, zoals mogelijke instorting.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.