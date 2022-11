Cokesnuivende Jack klaagt casino aan: speelhal moet zijn gokschulden terugbetalen

Stank en geknaag door ratten­plaag maakt buurt moedeloos: ‘We staan soms te huilen, we zijn het beu’

Bewoners van Goes-Zuid in Zeeland gaan gebukt onder de overlast van ratten. ‘Mensen staan soms te huilen. We willen dat dit wordt opgelost.’ De woningcorporatie zegt in actie te komen.

18 november