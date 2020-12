Collega's en patiënten in shock: huisarts (49) overleden aan coronavirus

,,Met groot verdriet willen wij u mededelen dat uw huisarts Mehran Nadimzadeh is overleden ten gevolge van het coronavirus. Ondanks een goede gezondheid heeft hij een infectie met Covid-19 niet overleefd”, is te lezen op de website van zijn huisartsenpraktijk die voorlopig dichtblijft. ,,Zoals u zult begrijpen zijn we verslagen door dit nieuws.”



De huisartsenpraktijk heeft een online condoleanceregister geopend. De reacties stromen binnen; van collega’s, patiënten en buurtbewoners. ‘Mehran was éen van de beste mannen die ik kende. Ik herinner me dat hij een kind heeft gered dat in het kanaal viel. Natuurlijk heeft hij ook als arts vele levens gered. Ten slotte offerde hij zijn leven op voor anderen’, schrijft iemand.



Een patiënt zegt: ‘Mehran is de meest fijne huisarts die ik heb gehad. Hij nam de tijd voor je. Hij gaf je niet het gevoel dat je een nummertje was en binnen 10 minuten weg moest zijn. Hij nam de tijd voor mijn kinderen om hun vragen te beantwoorden over de skeletten die er stonden. Dat is hoe je een huisarts wil hebben. Wat een gemis voor iedereen gaat dit zijn.’