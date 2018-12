Colombiaanse Claudia dook drie maanden onder in Nederland

Ze oogt klein. Diep weggedoken in een winterjas. Dikke muts en sjaal. Het is koud. Claudia lacht. ,,Waar ik vandaan kom, is het altijd 24 graden. Hier is het, wat? 2 graden nu?‘’ Het zijn de laatste dagen dat ze in Deventer is. Als haar verhaal in de Stentor staat is ze al lang weer thuis. Rijdt ze al weer in een gepantserde auto en wordt ze beschermd door - letterlijk - kleurrijke buitenlanders die - als Claudia vermoord zou worden - een politieke rel zouden veroorzaken.