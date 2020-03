Commissie: beroepsgeheim had eerder doorbroken moeten worden bij Thijs H.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deelde zojuist per brief haar beoordeling van het onafhankelijk onderzoek dat Mondriaan de afgelopen maanden liet uitvoeren naar de behandeling van Thijs H. De 28-jarige Limburger bekende vorig jaar drie moorden te hebben gepleegd op wandelaars in Den Haag en op de Brunssummerheide. H. was volgens het Pieter Baan Centrum ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ en zou handelen vanuit ‘opdrachten’ die hij kreeg via kentekens en nieuwsberichten.

H. was al in beeld bij de geestelijke gezondheidszorg. Zo meldde Thijs H. zich op de dinsdag na de moorden op de Brunssummerheide voor vrijwillige opname op de gesloten afdeling. Hij had bloed op zijn kleding, direct waren er vermoedens van zijn mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij - ‘je telt één en één op’, zei een bron eerder. Maar het medisch beroepsgeheim werd niet doorbroken, tot onbegrip van politiebonden en politieke partijen. Pas als H. voor de tweede keer ontsnapt bij Mondriaan wordt de politie ingeschakeld. De onderzoekscommissie is daar nu kritisch over: ,,Het beroepsgeheim is onvoldoende tijdig doorbroken. Reeds bij de opname en ook na de eerste onttrekking was een melding en/of aangifte bij de politie aangewezen.”

Beroepsgeheim

Al is de inspectie zelf milder op dit punt: het medisch beroepsgeheim weegt zwaar, en mag alleen doorbroken worden als daarmee een drèigend misdrijf voorkomen kan worden. ,,Deze conclusie van de onderzoekscommissie kan de inspectie daarom niet onderschrijven.”

Misleiding

Volgens de onafhankelijke onderzoekers is Thijs H. ‘onvoldoende gemonitord’: ,,De commissie vraagt zich af of behandelaren wel voldoende specifiek hebben doorgevraagd bij patiënt. Behandelaren geven aan dat zij zich mogelijk hebben laten misleiden.”

In een schriftelijke reactie meldt Mondriaan daarover zelf: ,,De veronderstelling dat een patiënt zijn of haar behandelaar weet te misleiden betekent niet per definitie dat er onvoldoende is doorgevraagd of gemonitord.”

‘Nieuw onderzoek nodig’

Advocaat Phil Boonen staat nabestaanden van de twee Limburgse slachtoffers bij. Hij reageert: ,,Zoals vaker in deze zaak roept de nieuwe informatie meer vragen op. Over de behandelaren die zich misleid voelen, bijvoorbeeld. Is deze meneer wel ontoerekeningsvatbaar, of belazert hij de boel? En waarom is door Mondriaan niet beter gekeken naar de behandelinformatie uit zijn medisch dossier?” Verder betreuren Boonens cliënten het dat Thijs H. en zijn ouders niet hebben meegewerkt aan dit onafhankelijke onderzoek. ,,Dat is teleurstellend.” Advocaat Sébas Diekstra staat zowel nabestaanden bij van het 56-jarige slachtoffer in Den Haag als één van de Limburgse slachtoffers. ,,De twijfels over de gestelde ontoerekeningsvatbaarheid worden alleen maar groter. Er lijkt nu voldoende aanleiding te zijn om een geheel nieuw onderzoek te laten verrichten naar de vraag of deze meervoudig moordverdachte zijn vermeende klachten simuleert.’’

De zaak-Thijs H.

Thijs H. (28) wordt verdacht van moord op drie wandelaars begin mei vorig jaar. In Den Haag werd zaterdag 4 mei een 56-jarige vrouw doodgestoken, op de Brunssummerheide overleden op dinsdag 7 mei een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man nadat H. hen had neergestoken.



H. meldt zich - met bloed op kleding en handen - na de dinsdagmoorden bij de Mondriaan-kliniek voor opname. Hij ontsnapt tot twee keer toe van de gesloten afdeling, woensdagochtend meldt de kliniek hem bij de politie.

Na een opsporingsbericht wordt hij woensdagavond 8 mei aangehouden in Margraten.



Aanvankelijk ontkent H. iedere betrokkenheid. Maar in augustus legt de Limburger een bekentenis af: naar eigen zeggen gaven ‘stemmen’ hem opdrachten om te moorden. Experts van het Pieter Baan Centrum concluderen na observatie dat H. ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ is, hetgeen zou betekenen dat hij geen gevangenisstraf krijgt, maar een verplichte behandeling in tbs.



Maar het OM gaat niet zomaar mee in dat scenario. Volgens justitie veinst H. zijn psychische problemen deels: ,,Het PBC stelt misschien dat hij zijn psychose goed kan verhullen, hij kon ook goed liegen”, zei de officier van justitie tijdens de laatste zitting.

Hoewel de experts van het Pieter Baan Centrum H. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaren, leken zijn behandelaars in mei daarvan ook niet overtuigd. De dagen vóór de dinsdagmoorden klopten H.’s ouders bij Mondriaan aan voor opname, zo verklaarden zij eerder, maar werden weer naar huis gestuurd met hun zoon.

Hij zou slechts moeten 'wennen’ aan nieuwe adhd-medicijnen, was het oordeel van de psychiaters. Mondriaan wilde toen en nu geen mondelinge toelichting geven, maar meldt in een statement vandaag: ,,Ons inziens is voorafgaand aan de tragische gebeurtenissen regelmatig met ouders gesproken en is er in samenspraak met hen gehandeld. Maar de ouders hebben helaas geen medewerking verleend aan het onafhankelijke onderzoek waardoor er mogelijk voor de lezer een onvolledig beeld ontstaat.”

Het OM suggereerde eerder ook dat H. zijn psychische klachten mogelijk simuleert of ‘aandikt’. Ook rookte H. geregeld wiet en zou zo zijn psychose aanwakkeren, hetgeen moet meewegen bij het oordeel van de rechtbank, vindt justitie.

