Complete slaapkamer van Jan en Alie verhuist via Marktplaats naar Openluchtmuseum Arnhem

Kleding inzamelen voor goed doel? Nee, pure oplichting: ‘Wordt verkocht in het Mid­den-Oos­ten’

Ze doen zich voor als een liefdadigheidsinstelling, maar het gaat in werkelijkheid om brutale oplichters. Onbekenden verspreiden in Utrecht huis-aan-huisfolders waarin bewoners wordt opgeroepen kleding aan de kant van de weg te zetten. Het is echter zeer twijfelachtig of de opbrengst bij een goed doel terechtkomt.