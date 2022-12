Complotdenker David Icke kan schoonfamilie in Nederland niet opzoeken door ban

rechtszaakBij de rechtbank in Haarlem dient vandaag een kort geding over het inreisverbod dat de IND heeft opgelegd aan David Icke. De Britse complotdenker wil dat het inreisverbod van tafel gaat, zodat hij onder andere zijn schoonfamilie in Nederland kan opzoeken. Dit artikel wordt gedurende de zitting aangevuld.

Icke zou op 6 november spreken op een demonstratie van antioverheidscoalitie Samen voor Nederland in Amsterdam. Maar daags daarvoor werd hem voor twee jaar de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, inclusief Nederland. De Brit was al onderweg, maar maakte rechtsomkeert. De demonstratie werd afgeblazen, maar desondanks kwamen er naar schatting duizend mensen naar de Dam. Daar werd een geluidsfragment afgespeeld waarin Icke de situatie ‘belachelijk’ noemde.

De mogelijke komst van Icke zorgde voor maatschappelijke onrust in Amsterdam en daarbuiten. Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.

Volgens Samen voor Nederland is het inreisverbod juridisch niet overeind te houden en wordt de situatie voor Icke nijpend, omdat die schoonfamilie heeft in Nederland en de feestdagen eraan komen. De IND zegt de maximale termijn van zes weken te zullen nemen voor de beoordeling van Ickes bezwaarschrift, tot eind december. Dat is de reden dat Icke het kort geding heeft aangespannen. Hij zal via een videoverbinding bij de zitting aanwezig zijn, aldus de rechtbank.

Kritiek op besluit

Het kabinet vreesde dat de komst van Icke zou gaan leiden tot een verstoring van de openbare orde, bijvoorbeeld door een confrontatie tussen demonstranten en tegendemonstranten. Dat is volgens hoogleraar Jan Brouwer (Recht en Samenleving) nog altijd geen reden om hem dan maar helemaal te weigeren. ,,Een rechter zal dan zeggen: dan zorg je maar dat er voldoende politie op de been is om de veiligheid te waarborgen. De overheid dient zich aan de spelregels te houden en moet zich daarin vooral niet verliezen. Het lijkt erop dat dat hier wel het geval is”, zei Brouwer tegen deze site.

Justitieminister Dilan Yesilgöz vond het een goede zaak dat Icke niet toegelaten werd in Nederland. Als vooraf al bekend is waar iemand voor staat en wat die persoon hier komt doen en uitdragen, dan is het volgens haar beter dat diegene niet wordt toegelaten, zoals eerder is gebeurd met haatimams. De komst van omstreden personen wordt altijd per geval bekeken, zei ze.

Buitenaardse reptielen

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. ,,Deze denkbeelden, hoe smakeloos ook, zijn geen reden om iemand de voet dwars te zetten”, zei Brouwer. ,,Je kunt zo iemand beter negeren, want nu blaas je het alleen maar op en wordt de pijn voor tegenstanders alleen maar groter. Dat zal elke psycholoog of jurist met mij eens zijn: je kunt zo’n man gewoon het best negeren. Die enkele dwazen die hiervan genieten, laat ze.”

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht, is een andere mening toebedeeld. ‘Verstandig besluit denk ik: de minister heeft deze bevoegdheid. Soms mag een democratie zichzelf beschermen’, twittert Voermans na het besluit om Icke te weren.

Icke is diverse malen om een reactie gevraagd, maar via een woordvoerder laat hij weten niet met de traditionele media te willen praten.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.