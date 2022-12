Complotdenker Micha Kat richt veel schade aan: 'Fietsen met beveiligers en het graf van je eigen zoon bewaken’

rechtszaak Complotden­ker David Icke kan schoonfami­lie in Nederland niet opzoeken door ban

Bij de rechtbank in Haarlem dient vandaag een kort geding over het inreisverbod dat de IND heeft opgelegd aan David Icke. De Britse complotdenker wil dat het inreisverbod van tafel gaat, zodat hij onder andere zijn schoonfamilie in Nederland kan opzoeken. Dit artikel wordt gedurende de zitting aangevuld.

