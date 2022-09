Complotdenker Micha Kat zit al ruim jaar vast en moet weer drie maanden langer in cel blijven

Complotdenker en verdachte van opruiing en bedreiging Micha Kat moet minstens drie maanden langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Den Haag net besloten. Zijn voorarrest werd met 90 dagen verlengd.

Kat zal in Nederland worden vervolgd voor opruiing tot geweld tegen de rechtspraak, opruiing tot een strafbaar feit tegen de gemeente Bodegraven, opruiing tot geweld tegen de gemeente Bodegraven, opruiing tot ontvoering van, en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel en opruiing tot geweld tegen het AD. Een datum voor de rechtszaak is nog niet bekend.

Micha Kat (59) zat eerst - al sinds augustus 2021 - vast in Noord-Ierland waar hij naartoe was gevlucht omdat hij hier werd gezocht. Hij vocht hartstochtelijk zijn uitlevering aan. In Noord-Ierland zat hij vast omdat hij de voorwaarden voor schorsing van zijn hechtenis steeds schond.

‘Slachtoffers van pedofielen’

Ex-journalist Kat - zijn verhaal is hier te lezen - slingerde jarenlang complottheorieën en beschuldigingen aan het adres van verschillende mensen de wereld in. De complottheorieën gaan vooral over het bestaan van een internationaal netwerk van pedofielen en kinderhandelaren. Onder meer richtten hij en zijn aanhangers zich op de gemeente Bodegraven waar ‘slachtoffers van de pedofielen’ begraven zouden liggen. Daarbij schuwde hij niet namen te noemen van vaak bekende mensen en die aan te wijzen als moordenaars.

Eerder al werden andere complotdenkers als Wouter Raatgever en Joost Knevel veroordeeld tot vele maanden cel. De gemeente Bodegraven probeert overigens via de rechtbank de tweets van de complotdenkers te laten verwijderen.

Kat is de grote aanjager van de verspreidde theorieën. RIVM-voorman Jaap van Dissel, die volgens Kat en co. deel zou uitmaken van het pedofiele netwerk, moest tijdenlang beschermd worden, terwijl hij zijn handen vol had aan het bestrijden van de coronapandemie.

