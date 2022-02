Complotdenker Wouter Raatgever trekt hoger beroep in ‘uit angst voor het woord tribunalen’

Zij trouwen op 22-2-2022 om 2 over 2: ‘Zo leuk, want we kennen elkaar al 22 jaar’

Ja, al 22 jaar lopen hun harten over van liefde. En ja, vandaag is hun grote dag: 22-2-2022. Om 2 over 2. Dan beloven Colinda en Mike elkaar eeuwige trouw.

