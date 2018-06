Computerstoring bij algemeen politienummer: maar 0900-8844 bellen kan wel

Een telefoontje naar het 0900-8844-nummer leerde vanmorgen al dat de storing niet voor iedereen geldt. ,,De helft van de collega's kan er niet meer in, de andere helft wel in. We kunnen nog wel bellen'', liet een medewerker van het algemene nummer weten. ,,Dus het kan zijn dat de wachttijden oplopen.''



Het is zeker niet de eerste storing aan het landelijke nummer. Ook in 2012, 2014, 2015 lag het landelijke nummer eruit. In 2017 was het ook in de regio Rotterdam al eens raak.